Как долго не кончать мужчине во время секса

Как долго не кончать и продлить половой акт при преждевременной эякуляции? С этой разновидностью сексуальной дисфункции, вероятно, сталкивался каждый.

Что такое ранняя эякуляция?

Неконтролируемое семяизвержение у мужчины происходит раньше, чем хотелось бы, и застигает врасплох обоих. Особенно это неожиданно для партнерши, с которой у вас случилась первая интимная близость. Быстрый мужской оргазм может произойти сразу после введения полового члена или даже во время прелюдии. Эта неприятность, если она регулярно повторяется, способна со временем полностью разрушить отношения.

Причины быстрого оргазма

Преждевременная эякуляция относится к проблемам потенции и может быть вызвана как психологическими причинами, так и некоторыми заболеваниями. К числу таких проблем со здоровьем относятся:

сахарный диабет

почечная недостаточность

воспалительные процессы в предстательной железе

хроническая депрессия

болезнь Паркинсона

Проблемы психологического характера, влияющие длительность полового акта:

усталость

чувство стеснения

страх неудачи

неудачный предыдущий сексуальный опыт

отсутствие взаимопонимания между партнерами и т.д.

К счастью, существует немало способов отодвинуть наступление семяизвержения и в полной мере получить удовольствие от сексуальной близости.

Как долго не кончать — Способы

1. Спрей-пролонгатор

Примером такого спрея является STUD 5000. Он поможет решить проблему преждевременного семяизвержения, так как способствует задержке эякуляции и способен продлить половой акт в 4 раза. Это безопасное и вместе с тем вполне эффективное средство.

Активным веществом STUD 5000 является анестетик лидокаин. Он оказывает местное воздействие и блокирует проведение импульсов по нервным волокнам, тем самым задерживая семяизвержение. Спрей распыляется на головку пениса за 10 минут до начала полового акта и действует примерно 40 минут. Объема 20-граммового баллончика хватает примерно на 500 распылений.

2. Специальный гель

Гелевые смазки с анестетиком обладают аналогичным эффектом. Способ применения: небольшое количество геля наносится на головку полового члена. Принцип действия этого продукта для нормализации интимной жизни аналогичен спрею. Примеров таких гелей множество. С ассортиментом вы можете ознакомиться в ближайшей аптеке.

3. Крем для удлинения полового акта

Одно из таких средств — крем PENON со 100% натуральным составом, созданный на основе трав. Его можно использовать на постоянной основе. PENON предназначен для мужчин с эректильной дисфункцией и ранним семяизвержением.

Более того, он немного увеличивает размеры полового органа. Натуральные компоненты усиливают приток крови к пенису, вследствие чего происходит его некоторое увеличение. Курс применения длится 3-4 месяца, в течение которых необходимо дважды в день втирать крем в тело полового члена (утром и вечером).

4. Презервативы с анестетиком

Самым простым и наименее затратным способом является приобретение специальных презервативов со смазкой-анестетиком. Анестезирующее вещество из смазки тормозит действие нервных окончаний на головке члена. При помощи подобного изделия можно увеличить продолжительность полового акта в два раза. Используя презерватив, необходимо следить, чтобы анестетик не попал во влагалище партнерши.

5. Народный способ №1

Прием отвара из смеси хмеля и пустырника. Способ приготовления: 1 часть шишек хмеля смешивается с 3 частями пустырника. 1 столовая ложка сбора заваривается в стакане кипятка. Отвар принимают три раза в сутки порциями по полстакана. Курс лечения не должен продолжаться более 1 месяца.

6. Народный способ №2

В дубовой коре содержится большое количество тиамина, замедляющего реакцию нервных окончаний головки пениса. Две чайные ложки сушеной коры залить 1 литром воды, довести до кипения и томить на водяной бане 30 мин. После чего отвар процедить и охладить. Принимать по 1 стакану 2 раза в день. Через неделю продолжительность полового акта и время наступления разрядки должны увеличиться.

Следует иметь в виду, что эффект от употребления таких отваров появляется гораздо медленнее, чем от современных фармацевтических препаратов.

7. Добавление в пищу листьев смородины

Еще один способ «из народа». Листья смородины содержат вещество фелиамин, благодаря которому возбуждение полового члена тормозится, а секс продлевается.

8. Метод сдавливания

При наступлении признаков скорой эякуляции во время полового акта мужчина либо его партнерша быстро сдавливает двумя пальцами ствол члена сразу после головки. Это по настоящему безвредный и действенный метод, так как подобная манипуляция всего лишь отвлекает мозг и заставляет его переключиться.

9. Альтернативный способ

Прием умеренной дозы алкоголя перед интимной близостью поможет несколько снизить чувствительность головки пениса, а это позволит дольше заниматься любовью. В данном случае главное — не переборщить с количеством выпитого, что чревато уже проблемами с самой эрекцией.

10. Дапоксетин

И все-таки, как долго не кончать и при этом не мучить себя нетрадиционными способами? Такое средство для улучшения качества сексуальной жизни есть!

Дапоксетин был специально разработан для лечения преждевременного семяизвержения у мужчин. Этот препарат выборочно тормозит действие серотонина, ответственного за наступление эякуляции, и увеличивает время до наступления оргазма в 3 раза. Таблетку дапоксетина принимают, запивая водой, за час до секса один раз в день.

Дапоксетин можно принимать как с пищей, так и без. Не следует употреблять спиртные напитки во время применения средства. Рекомендуемый максимальный курс составляет 3 недели. Исследования препарата показали, что он не только чрезвычайно эффективен, но и имеет минимум побочных эффектов.

Аналоги и заменители дапоксетина

Чаще всего в продаже встречаются четыре препарата-аналога дапоксетина, покрывающие все потребности покупателей, начиная от очень демократичной цены. Вот их перечень:

POXET-60

Дженерик дапоксетина. Обладает всеми свойствами оригинального средства.

Дозировка препарата также стандартная для дапоксетина — 60 мг. Таблетки синего цвета, находятся в блистерах по 10 штук.

Как и оригинальный дапоксетин, увеличивает длительность полового акта в 2-4 раза. Производство — Индия. Цена на POXET-60 начинается от 90 руб/шт.

Super P-Force

Уникальный препарат для мужчин, обладающий двойным эффектом. Преимущество заключается в том, что он содержит в себе сразу два действующих вещества — дапоксетин и силденафил. Силденафил, или виагра, отвечает за усиление кровенаполнения полового члена, улучшая эрекцию. Дапоксетин влияет на процессы мозга, контролируя действие серотонина, что позволяет значительно продлить половой акт.

Таким образом, Super P-Force — это средство как для повышения эрекции, так и для задержки семяизвержения. Это делает его одним из самых эффективных средств для полноценной половой жизни.

Состав: силденафил — 100 мг, дапоксетин — 60 мг. В блистере 4 таблетки. От 200 руб. за штуку. Производится в Индии.

Super Vidalista

Препарат комбинированного действия: для поддержания эрекции в течение 36 часов, а также предотвращения преждевременной эякуляции.

Его удобно принимать — два активных ингредиента в одной таблетке темно-красного цвета: тадалафил дозировкой 20 мг и дапоксетин — 60 мг. В блистере 10 шт. Цены начинаются от 90 рублей за таблетку. Сделано в Индии.

Super Vilitra

Super Vilitra также обладает двойственным действием: улучшает эрекцию и продлевает половой акт в 3-4 раза. В каждой таблетке содержится варденафил, или левитра, а это один из наиболее популярных препаратов для повышения потенции, а также дапоксетин — для продления полового акта.

Состав средства: варденафил — 20 мг, дапоксетин — 60 мг. Цена — от 95 руб. за таблетку индийского производства.

Кому не следует принимать дапоксетин?

Не следует принимать препарат мужчинам, имеющим:

тяжелые заболевания сердца и сосудов

почечную недостаточность

индивидуальную непереносимость ингредиентов

несовершеннолетний возраст

Единичный случай быстрой эякуляции не означает, что мужчине требуется лечение. Почти все испытывают ее время от времени, а затем сексуальная функция приходит в норму. Обнадеживает то, что заболевание успешно лечится и существует надежное средство, которое можно принять в случае необходимости.

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