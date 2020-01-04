Многих мужчин, страдающих от эректильной дисфункции, интересует, существуют ли какие-нибудь таблетки для потенции, способные помочь максимально эффективно и быстро. С перечнем таких препаратов вы ознакомитесь в этой статье. Все они хорошо зарекомендовали себя при лечении полового бессилия. Любое из этих средств достойно упоминания и вполне может вернуть вам радость половой жизни.

Лучшие таблетки для потенции

ТОП-5 мужских средств, улучшающих качество и продолжительность эрекции. Их эффективность доказана многочисленными исследованиями и опытом применения миллионов мужчин:

Виагра Сиалис Левитра Стендра Дапоксетин

Виагра

Это всем известная «синяя таблетка», действующим веществом которой является силденафил. Наиболее часто назначается врачами для восстановления эрекции при лечении заболеваний мужской половой сферы. Виагра — это достаточно безопасный и относительно недорогой препарат для мужчин. Она обеспечивает более полное кровенаполнение сосудов и пещеристых тел полового члена.

Достаточно принять одну таблетку дозировкой 50 или 100 мг за 30 минут до полового акта – и стойкая эрекция гарантирована. За счет этого и ваши возможности в постели существенно возрастают. Время действия препарата длится до 4 часов, а эффективность препарата, согласно медицинской статистики, превышает 70%.

Сиалис

Самое «долгоиграющее» средство для потенции. Его терапевтическое действие длится от 24 до 36 часов. Некоторые пользователи в своих отзывах сообщают, что эффект от этого препарата может сохраняться на протяжении двух суток. Все зависит от индивидуальных особенностей организма мужчины.

Активным ингредиентом сиалиса является тадалафил. Именно он в дозировках от 2,5 до 20 мг обеспечивает возникновение естественной эрекции тогда, когда это необходимо. В продаже встречаются и 40-миллиграммовые таблетки-дженерики, а также пилюли для рассасывания Сиалис Софт. Последние не требуют запивания водой и отличаются повышенным быстродействием.

Левитра

Средство отличается более мягким действием по сравнению с виагрой, а следовательно — меньшей вероятностью возникновения нежелательных побочных эффектов. Быстрое действие левитры (через 15-20 минут) обусловлено наличием в составе препарата варденафила. Эти таблетки достаточно эффективны для лечения незапущенных степеней эректильной дисфункции. Также производителем выпускается софт-форма под названием Стаксин.

Принцип действия варденафила такой же, как у аналогичных препаратов из выше приведенного списка. Это — расширение сосудов пениса, усиление кровенаполнения и поддержание напряжения в половом члене при наличии сексуальной стимуляции. Средство действует в течение около 5 часов после приема. Стандартные дозировки: 5, 10 и 20 мг.

Дапоксетин

Это прекрасное средство для тех, кому нужно «чтоб долго не кончать». Его также сочетают с виагрой, сиалисом и левитрой для достижения двойного эффекта. Примеры таких препаратов: Super Vidalista и Super P-Force.

Дапоксетин быстро и надежно устраняет проблему преждевременного семяизвержения. Он тормозит действие нейромедиатора серотонина, который вызывает эякуляцию. В результате этого продолжительность полового акта увеличивается в несколько раз. У мужчины появляется возможность самому контролировать наступление оргазма и отодвинуть кульминацию. Тем самым позволяя партнерше получить удовлетворение от процесса.

Стендра

Это препарат, усиливающий эрекцию благодаря содержанию в таблетке вещества аванафила, по своему действию аналогичного силденафилу в виагре. У стендры есть особенность, которая отличает ее от других средств для лечения импотенции.

Она относится к группе препаратов «по требованию» из-за своего быстродействия. В клинических испытаниях 80% мужчин, принимавших эту таблетку, получали эрекцию в течение 15 минут. Дозировка таблеток 50, 100 и 200 мг, а для нормальной работы стендры требуется сексуальная стимуляция.

Дженерики или оригинальные таблетки для потенции?

Перечисленные оригинальные препараты для усиления потенции можно найти практически в любой аптеке, но существующие цены на них не каждому по карману. Лучше поступить более практично и купить дженерики, потому что аналоги сиалиса, виагры и левитры стоят в несколько раз дешевле патентованных таблеток.

В интернете можно приобрести недорогие и качественные дженерики таблеток для потенции. Идентичный состав, расширенная линейка дозировок для удобства пользователей, доказанная на практике эффективность препаратов – подробнее об этом читайте в разделе Информация.

Дженерики — полноценные препараты?

В составе дженериков — те же самые активные вещества и вспомогательные ингредиенты, которые содержатся в оригинальных препаратах. Форма и цвет таблеток и капсул, а также вид упаковки могут отличаться от брендовых. Тем не менее, это не означает, что дженерики не эффективны. Их терапевтическое действие точно такое же, так как формула вещества одна и та же. Дженерики выгодно выпускать, потому что предприятия-производители не тратят денег на продвижение.

Таблетки для повышения потенции — не только «для старичков». Они позволяют жить полноценной сексуальной жизнью и делают отношения с партнершей более комфортными. При этом мужчина не становится зависимым от препаратов, так как привыкания к виагре, сиалису и аналогичным средствам не возникает.